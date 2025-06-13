نذير لكناوي: “مولودية الجزائر أحسنت الاستثمار في الأخطاء التي ارتكبناها”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب ترجي مستغانم،نذير لكناوي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه (5-2)، أمام مولودية الجزائر، مرجعا ذلك للأخطاء المرتكبة، والنقص العددي لفريقه.
وصرح المدرب لكناوي، عقب هذه المباراة: “فريق مولودية الجزائر استثمر في الأخطاء الفردية التي ارتكبناها في المباراة”.
كما أضاف: “هذه المباراة كانت بأهداف متباينة، كون فريقنا يلعب من أجل ضمان البقاء، في حين المولودية تنافس على اللقب”.
وتابع نذير لكناوي: “المباراة كانت معقدة نوعا ما بالنسبة لنا، لكن رغم ثقل النتيجة مردودنا لم يكن مخيبا، باعتبار أن فريقنا حولي 70 دقيقة بعشرة لاعبين”.
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