نذير لكناوي: “مولودية الجزائر أحسنت الاستثمار في الأخطاء التي ارتكبناها”

أبدى مدرب ترجي مستغانم،نذير لكناوي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه (5-2)، أمام مولودية الجزائر، مرجعا ذلك للأخطاء المرتكبة، والنقص العددي لفريقه.

وصرح المدرب لكناوي، عقب هذه المباراة: “فريق مولودية الجزائر استثمر في الأخطاء الفردية التي ارتكبناها في المباراة”.

كما أضاف: “هذه المباراة كانت بأهداف متباينة، كون فريقنا يلعب من أجل ضمان البقاء، في حين المولودية تنافس على اللقب”.

وتابع نذير لكناوي: “المباراة كانت معقدة نوعا ما بالنسبة لنا، لكن رغم ثقل النتيجة مردودنا لم يكن مخيبا، باعتبار أن فريقنا حولي 70 دقيقة بعشرة لاعبين”.