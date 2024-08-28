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الرياضة

نذير معادسي: “مشاركتنا في دورة “لوناف” كان الهدف منها اكتساب الخبرة”

بقلم كريم تيغرمت
نذير معادسي: “مشاركتنا في دورة “لوناف” كان الهدف منها اكتساب الخبرة”
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تحدث مدرب فتيات أقبو، نذير معادسي، عن أداء فريقه في دور “لوناف”. موضحاً بأن مشاركتهم في هذه الدورة كان الهدف منها اكتساب الخبرة.

وصرّح المدرب معادسي، في ندوة صُحفية: “لاعبات الفريق قدمن أقصى ما لديهن في هذه الدورة”.

كما أضاف مدرب فتيات أقبو: “في المستوى العالي هناك تفاصيل تصنع الفارق، إلى جانب لبعض الأخطاء الفردية”.

وتابع نذير معادسي: “فريقنا لم يكن جاهزا بنسبة 100%، ومشاركتنا في هذه الدورة كانت بهدف اكتساب الخبرة”.

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