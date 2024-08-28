نذير معادسي: “مشاركتنا في دورة “لوناف” كان الهدف منها اكتساب الخبرة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب فتيات أقبو، نذير معادسي، عن أداء فريقه في دور “لوناف”. موضحاً بأن مشاركتهم في هذه الدورة كان الهدف منها اكتساب الخبرة.
وصرّح المدرب معادسي، في ندوة صُحفية: “لاعبات الفريق قدمن أقصى ما لديهن في هذه الدورة”.
كما أضاف مدرب فتيات أقبو: “في المستوى العالي هناك تفاصيل تصنع الفارق، إلى جانب لبعض الأخطاء الفردية”.
وتابع نذير معادسي: “فريقنا لم يكن جاهزا بنسبة 100%، ومشاركتنا في هذه الدورة كانت بهدف اكتساب الخبرة”.
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