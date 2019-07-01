نربحوا تنزانيا والجزائر تولي زاهيا

يخوض المنتخب الجزائري، اليوم الإثنين، مباراته الثالثة والأخيرة، ضمن دور مجموعات نهائيات أمم إفريقيا 2019، وكله عزم على الفوز أمام تنزانيا.

ويسعى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، لإنهاء هذا الدور بالعلامة الكاملة، ودون أي تعثر، من خلال الإطاحة بمنافسهم منتخب تنزانيا.

وسيدخل رفقاء القائد رياض محرز، هذه المواجهة، مسلحين بعزيمة، وروح معنوية عالية، بعد فوزهم في المبارتين السابقتين، أما كل من كينيا، والسنغال.

ومن المرتقب أن تشهد تشكيلة المنتخب الجزائري، بعض التغييرات، خلال مواجهة تنزانيا، قصد إراحة بعض اللاعبين، ومنح الفرصة للبعض الآخر.