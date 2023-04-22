قناة النهار نرجس عوكة: جوزت 30 سنة في إنجلترا وكنا نخلقو أجواء العيد باش ما تحسش بالغربة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أفريل 2023 - 13:08 شارك غرِّد أرسل 17 0 نرجس عوكة: جوزت 30 سنة في إنجلترا وكنا نخلقو أجواء العيد باش ما تحسش بالغربة رابط دائم : https://nhar.tv/I6LUl اقرأ أيضا نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل قناة النهار 13 أفريل شاهد ما قالته ماريا زدام عن الفكاهي.. "مراد عودية" قناة النهار 03 أفريل طارق وعزان: نعمل جيدا على الجانب الفني والتقني من تمثيل وإخراج قناة النهار 12 أفريل النفس و الصيام : لماذا أردنا أن ندمج بين هاتين القيمتين؟ قناة النهار 02 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 17 | Halloween قناة النهار 08 أفريل كنزة موسوس: "أنا هاوية تمثيل .. وهذه هي مهنتي الأولى والأخيرة" قناة النهار 14 أفريل ضحكة ولعبة / شيء موجود في الجنة ومتواجد في الأرض ؟ قناة النهار 01 أفريل أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات قناة النهار 03 أفريل الشيخ النوي يوجه تحية تقدير وإحترام إلى المرأة الجزائرية قناة النهار 22 أفريل الإعجاز العلمي في القرءان : التغذية السيئة قناة النهار 03 أفريل