نروحوا ڤاع ونربحوهم ڤاع.. الجزاير بلادنا والكأس ديالنا!

تهافت كبير للجماهير الجزائرية يدفع السلطات لتخصيص طائرتين إضافيتين

أنصار «الخضر» مصممون على غزو مصر و4 طائرات «ما تكفيش»

رفعت الجماهير الجزائرية التحدي عاليا من أجل مساندة المنتخب الوطني في مشواره خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

والمواجهة المهمّة والحاسمة التي تنتظره، غدا، أمام منتخب كوت ديفوار، برسم الدور ربع النهائي من المنافسة التي يطمح فيها الخضر للذهاب بعيدا.

على أمل العودة بالتتويج القاري وحصد النجمة الثانية في تاريخ مشاركاته، حيث لم يفوّت أنصار الخضر خطوة السلطات الجزائرية.

التي قررت فتح جسر جوي لنقل الجماهير إلى مصر من أجل مساندة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك بدءا بنقل 450 مناصر كخطوة أولية لحضور لقاء كوت ديفوار.

عبر رحلتين للخطوط الجوية الجزائرية، على أن تكون الانطلاقة ليلة الأربعاء إلى الخميس، نحو مطار القاهرة ومواصلة الرحلة برا نحو مدينة السويس.

ومن ثم العودة مباشرة بعد اللقاء، فيما تم تحديد ثمن السفرية بـ3.5 مليون سنتيم للشخص الواحد، سيستفيد على إثرها من مجانية النقل في مصر .

إضافة إلى تذكرة الملعب والأكل، قبل أن تضطر السلطات، مساء أمس، لرفع العدد الإجمالي إلى 800 مناصر، بإضافة طائرتين تابعتين لشركة «طاسيلي».

بسبب الطلبات الكثيرة للأنصار الذين صمموا على غزو مصر جوا مهما كلفهم الثمن، للوقوف إلى جانب محاربي الصحراء خلال لقاء «الفيلة الإيفوارية» لمواصلة المشوار والتأهل إلى المربع الذهبي.

طوابير طويلة أمام «تورينغ كلوب» منذ الفجر والفوز بتذكرة الرحلة لـ«طويل العمر»

قامت جماهير الخضر، أمس، منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر (حوالي الساعة الرابعة فجرا)، بالاصطفاف في طوابير طويلة أمام مقر «سياحة وأسفار الجزائر» بالعاصمة.

على أمل حجز تذكرة التنقل نظرا لمحدودية العدد مقارنة بالراغبين في التنقل إلى مصر، قبل أن تتضاعف أعدادهم مع مرور الوقت وموعد فتح الشبابيك .

المخصص لاستقبالهم من طرف موظفي وكالة «تورينغ كلوب»، كما دوت أهازيج أنصار الخضر والأغاني الخاصة بالمنتخب الوطني أمام مقر الوكالة.

قبل أن تنفد التذاكر في وقت قياسي في حدود التاسعة ونصف، مما يعني انتهاء التذاكر التي خصصت لمناصري العاصمة والمقدرة بـ100 تذكرة.

بعد فتح أبواب مقر «تورينغ كلوب» بحوالي أقل من ساعة ونصف فقط، رغم أن عملية التسجيل الخاصة بالأنصار الراغبين في التنقل لمصر .

كانت مقررة أن تنتهي منتصف نهار اليوم، الأمر الذي تطلب فتح قائمة احتياطية سجل فيها 100 مناصر إضافي، سيتمكن المسجلون فيها من التنقل إلى مص.

ر إن تقرر رفع العدد الإجمالي وإضافة رحلة أخرى، وذلك بعد الطلبات الكثيرة والإلحاح الكبير للأنصار المتواجدين في عين المكان.

والذين تنقلوا واصطفوا في الطوابير لمدة من الزمن لكن لم يسعفهم الحظ في حجز مكان لهم، ما جعلهم يطلبون من مسؤولي وكالة «تورينغ كلوب»

مساعدتهم وإيصال رسالتهم إلى المعنيين بالأمر والسلطات الجزائرية من أجل نقل أكبر عدد ممكن من الأنصار، سواء في لقاء كوت ديفوار أو خلال الأدوار القادمة في حال تأهل الخضر.

الجماهير الجزائرية بصوت واحد: «نروحوا ڤاع» لمصر

رفض أنصار الخضر الاستسلام بعد نفاد الأماكن التي خصصتها السلطات الجزائرية للتنقل إلى مصر بسعر رمزي.

وشرع البعض منهم مباشرة في التفكير في طريقة أخرى من أجل التنقل إلى مصر بأموالهم الخاصة عبر رحلات جوية عادية، مما جعلهم يستفسرون عن سعر التذكرة وموعد الرحلات.

وكيفية استخراج تأشيرة مصر والمدة التي تستغرقها، في حين توجه البعض الآخر مباشرة إلى وكالات سياحية في محاولة لحجز تذكرة الطائرة مهما كلفهم الثمن، رافعين شعار «نروحوا ڤاع» لمصر لمساندة المنتخب الوطني