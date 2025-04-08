نروسيكلي تُكرم في قطر: تكريم دولي لالتزامها البيئي

حققت الشركة الناشئة الجزائرية “نروسيكلي”، التي أسسها أحمد رامي مبروك، خطوة مهمة في التزامها لصالح كوكب الأرض.

وفي 18 فيفري 2025، تم تكريم ” نروسيكلي ” في الدوحة، قطر، حيث حصلت على جائزة “جائزة رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب” في فئة “الطاقة والبيئة”. ويعترف هذا التكريم بجهودها في إدارة النفايات البلاستيكية في الجزائر ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.

مشروع طموح لتقليص النفايات البلاستيكية

منذ عام 2019، تقود “نروسيكلي” مشروعا لجمع البلاستيك المعاد تدويره (PET) في مدينتي الجزائر والبليدة، بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية. يتماشى هذا المشروع مع مفهوم الاقتصاد الدائري. ويعتمد على حلول مبتكرة لتحسين إعادة تدوير البلاستيك.

انضموا إلى الحملة

تدعو ” نروسيكلي ” جميع المواطنين للمشاركة الفعالة. من خلال إعادة تدوير زجاجات PET عبر موقع ” نروسيكلي.كوم”. يمكنكم المساهمة في تقليل النفايات البلاستيكية. الأمر بسيط، سريع وفعال!

نقاط جمع في 2024

في عام 2024، تم إنشاء نقاط جمع ونظم تصنيف في الجزائر وبليدة لجعل عملية إعادة التدوير أكثر سهولة. هذه المبادرات تظهر أن العمل الجماعي يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على البيئة.

عمل جماعي يصنع الفارق

يقول أحمد رامي مبروك، مؤسس شركة ” نروسيكلي”: أن هذه الجائزة من Mentor Arabia هي فخر كبير لنا”. “إنها تكرم العمل الجماعي لفريقنا وشركائنا، بما في ذلك ECCBC الجزائر وEURL Beverage Service Algeria. معاً، أظهرنا أن التحرك المنسق يمكن أن يحدث تأثيرا ملموسا نحو مستقبل أكثر مسؤولية. ندعو جميع المواطنين للانضمام إلينا. من خلال إعادة التدوير اليوم عبر ” Nrecycli.com “، يمكن لكل شخص أن يلعب دوراً مهماً في تقليل النفايات البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري”.

مستقبل أكثر اخضراراً للجزائر

تواصل ” نروسيكلي “، بدعم من وزارة الشركات الناشئة، الابتكار في حلول إدارة النفايات البلاستيكية المستدامة. تسعى الشركة إلى إلهام المبادرات الجديدة وفتح الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة للجزائر.

انضموا إلينا!.. سجلوا الآن على “نروسيكلي.كوم” وابدؤوا في إعادة التدوير بكل سهولة. معاً، دعونا نعمل من أجل مستقبل أكثر نظافة.

عن “نروسيكلي”

” نروسيكلي ” هي شركة ناشئة جزائرية في مجال التكنولوجيا البيئية، تقوم بتطوير حلول رقمية للاقتصاد الدائري بهدف تعزيز معدل إعادة التدوير من خلال ربط مختلف الأطراف الفاعلة في سلسلة القيمة في نظام بيئي مستدام يعتمد على الاقتصاد الدائري. تم تصنيفها من قبل وزارة الشركات الناشئة والاقتصاد المعرفي، وهي حائزة على العديد من الجوائز في مسابقات الشركات الناشئة المحلية والدولية.