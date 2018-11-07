“نريمان سالمي” :”الكوان كيدو مُهمشة في الجزائر وسنرفع رايتنا عاليا”

أكدت بطلة “الكوان كي دو”، نريمان سالمي، بأنها عازمة على تشريف الألوان الوطنية، عند إنطلاق الألعاب الإفريقية لهذه الرياضة في الجزائر.

وتحدثت قائلة في هذا الشأن عند نزولها ضيفة على تلفزيون “النهار” :”رغم نقص الإمكانيات والتهميش، إلا أننا سنرفع علمنا عاليا”.

وأضافت :”الأولوية في الجزائر ممنوحة لكرة القدم والرياضات الأولمبية، ولكننا عازمون على التألق، خاصة وأن المُنافسة على أرضنا وبين جمهورنا”.

وتمنت، ، أن يقوم الأنصار بالتنقل لمُتابعة أجواء المُنافسة، وتشجيع الرياضيين الجزائريين في مُنافسة لاتدوم سوى لـ48 ساعة.