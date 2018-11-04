نزار: ” من المستحيل جمع النصاب القانوني لسحب الثقة من مدوار”

توقع رئيس شباب باتنة السابق فريد نزار، أن تؤول دعوة رئيس شبيبة القبائل شريف ملال لعقد اجتماع ضد الرابطة الوطنية ودراسة سحب الثقة من رئيسها مدوار، إلى الفشل، لعدة أسباب.

هذا وإعتبر فريد نزار جمع النصاب القانوني من أجل سحب الثقة من مدوار مستحيلا، وأكد أن رؤساء الفرق تجمعهم المصلحة الشخصية وقال:

“دعوة ملال مآلها الفشل، لأن رؤساء النوادي تجمعهم المصلحة الشخصية، ومستحيل جمع النصاب القانوني لسحب الثقة وكلهم ينتظرون الهاتف قبل أي خطوة”.

وسرد نزار في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، واقعة في عهدته مع “الكاب”، تكشف كيفية تعامل رؤساء الفرق، وقال:

“في إحدى المرات وفي اجتماع رسمي مع رؤساء النوادي، رنّ هاتفي وبعد ذلك رنّ هاتف رئيس كان بجانبي، كنت أعرف أنه نفس الشخص الذي اتصل بي، أردت معرفة ماذا قال له، كسرت أذني وسمعت يقول له اجبد روحك على مدوار راه غير يهدر راهو معانا والله ما تطيح”.

وأضاف: “وبالفعل في نهاية الموسم سقط شباب باتنة ونجا فريقه الذي كان مرشحا بقوة للسقوط، وترأس مدوار الرابطة”.

وكتب في منشور آخر في ردّه على تعليقات متابعيه: “الصعود حسم في أمره منذ مدة”، ووصف ما يحدث في الكرة الجزائرية بـ”مسرحية لها جمهور”.