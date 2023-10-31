نزاع عائلي حول ممرّ بحي سكني ينتهي بجريمة قتل فظيعة بالرغاية

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة السجن المؤبد. في حق المتهم الموقوف “ك.عبد الغني”. لضلوعه في جريمة قتل فظيعة اهتزت لها مدينة الرغاية خلال خريف 2022 راح ضحيتها رب أسرة مخلفا وراءه أربعة أطفال.

كما جاءت طلبات ذات الهيئة القضائية بعدما أكد في مرافعته أن اركان الجريمة ثابتة الأركان رغم اختلاف أسبابها. معلقا بالقول ” الوقائع بدأت على التراب وانتهت في التراب”.

وفي تفاصيل القضية حسب مجريات المحاكمة،فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 22 أكتوبر 2022، في أعقاب نزاع حول طريق. يؤدي إلى ملكية احد أطراف القضية. مما أدى الى الى وقوع مشاجرة بين الضحية و قريبه المتهم الحالي وهذا تزامنا ومباشرة الخبير العقاري لمهامه.

وخلال المشاجرة تعرض الضحية الى طعنتين بواسطة خنجر من الحجم الكبير إحداها كانت قوية وعميقة. مما تسببت في الوفاة مباشرة، كون الضحية تعرض إلى نزيف داخلي حاد.

تقرير الطب الشرعي..

وخلص تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى الرويبة حسب الخبرة الطبية المنجزة بعد تشريح الجثة. أن المجنى عليه تعرض إلى ضربتين الأولى. تتمثل في جرح عميق قاتل على مستوى الجهة اليسرى للصدر سبب جرحا صادما من اليمين إلى اليسار.

بالاضافة الى جرح داخلي تعدى عضلة مابين الاضلع مما تسبب في نزيف داخلي مع وجود نزيف صدري للجهة اليسرى أدى الى تخثر الدم.

كما خلص التقرير الطبي إلى نزيف اخر بغلاف القلب وجرح داخلي للبطن من الجهة اليمنى.

وانا الضربة الثانية التي عاينها الطبيب الشرعي فتتمثل في جرح طوله 2سنتيمتر أصاب الكتف الايمن وليس له علاقة بوفاة الضحية.

وفي إطار التحقيق في ملابسات الجريمة تمكن رجال الضبطية من العثور على أداة الجريمة من موقع وقوعها، فتم حجزها نع ايداع المتهم رهن الحبس من طرف قاضي التحقيق بالتهمة المتابع بها في ملف الحال.

وفي الجلسة حاول المتهم التهرب من المسؤولية الجزائية لدى مواجهته من طرف رئيس محكمة الجنايات مدعيا أن ما اقترفه يداه لم يكن عن قصد متزعما أن سقوطه مع الضحية خلال المشاجرة أدى الى إصابته بالسكين.