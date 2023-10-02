نزاع عقاري يتسبب في مشاجرة بالحي وتورط 10 متهمين في المحكمة

تسبب نزاع عقاري بين الضحية والشقيقين كل من ” ر.ع.ع” و”ر.س” مدرب رياضي “ط”. في قضية جزائية وصلت إلى أروقة المحاكم. كما جرت معها 8 متهمين من سكان حي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها اليوم الاثنين محكمة الجنح بالدار البيضاء، فإن الوقائع تتعلق بنزاع عقاري. بين الضحية وجيرانه شقيقين من عائلة واحدة المدعوين “ر.س” و”ر.ع.ا”. ولأن النزاع محل فصل على مستوى القسم العقاري بذات المحكمة، أصبح الضحية الحالية في كل مرة يتعرض إلى مضايقات ومشاكل من كلا المتهمين.

وبيوم الوقائع التي تقدم فيها الضحية بشكوى أمام مصالح الامن بباب الزوار، تاجر مع المدعو “ح.ح”. الذي كان على متن دراجته النارية. وتوقف للحديث مع الضحية وخلال الحديث الذي دار بينهما. تعرض الضحية الى اعتداء بواسطة سلاح أبيض يتمثل في مفتاح حديدي من طرف “ح.ح”.

وخلال المشاجرة تدخل أبناء الحي لفض الطرفين، وقاموا بالاعتراض للضحية ومضايقته -حسب تصريحاته- الأولية. دفاعا عن المدعو “ح.ح”.

وفي الجلسة صرح الضحية للمحكمة بأن أبناء الحي في كل مرة يقفون في وجهه لعلمهم بالقضية العقارية التي ستفصل فيها المحكمة لوجود خصومة مع الشقيقين “ر.س” و”ر.ع.ع”. وبيوم الحادثة تدخلوا لمنعه من الدفاع على نفسه. لتعرضه لاعتداء بسلاح أبيض من طرف ابن الحي المدعو “ح” .

وطالب الضحية من المحكمة بالتنازل عن الدعوى المدنية. رافضا طلب تعويض مالي. بعد اقامة الصلح مع المتهمين العشرة محل المتابعة. ملتمسا من المحكمة تحرير اشهاد بعدم التعرض له مجددا. لكونه عانى الأمرين من النزاع العقاري الذي هو بين أيدي العدالة.

ومن جهتهم، أنكر جميع المتهمين من تهديدهم للضحية أو مضايقته بالحي. بحيث أفاد كل متهم أن سبب الدعوى هذه هو توجههم لمقر الأمن الحضري للشهادة لصالح ابن الحي “ح”. ناكرين كل التهم المنسوبة اليهم.

وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر و50 الف دج غرامة نافذة في حق كلا المتهمين الشقيقين ر.س” و” ر ع.العزيز” وشهرين حبسا نافذا و20 الف دج في حق باقي المتهمين عن جنحة التهديد والضرب والجرح العمدي.