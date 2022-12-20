نزع لقب ملكة جمال العرب في الجزائر من رانية شتوح

أعلنت اللجنة المنظمة لملكة جمال العرب في الجزائر، عن نزع اللقب من الجزائرية رانيا شتوح التي تحصلت على لقب الوصيفة في المسابقة.

كما أوضحت اللجنة، أن القرار جاء لعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين الآنسة رانيا شيتوح واللجنة المنظمة لملكة جمال العرب. وتبعا للتصريحات غير مسؤولة من طرفها بخصوص قانون سير المسابقة وانعدام خبرتها في مجال مسابقات الجمال على العموم.

في حين، تم منح اللقب حسب نفس اللجنة، إلى الوصيفة الأولى التي قالت عنها أنها تستحقه.

وفي حفل ضم نجوم الفن والإعلام بمصر والعالم العربي، توجت الأردنية سماح جرار، ملكة جمال العرب 2022. حيث تم اختيارها من بين ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا.

كما شاركت 13 دولة عربية في المسابقة، التي نظمتها إحدى المؤسسات، إذ حصدت المغربية ياسمين زرهان ملكة جمال العرب للسلام. بينما حصدت حليمة البلوشي من سلطنة عمان، لقب ملكة جمال العرب للسياحة.

أما السورية نور راضي فقد نالت لقب الوصيفة الأولى، والإماراتية مريم محمد الوصيفة الثانية. والجزائرية رانيا شتوح بالوصيفة الثالثة، والعراقيه ياسمين داريا بلقب الوصيفة الرابعة.

وفازت زينة سليم بلقب جمال العرب بأوروبا 2022، وهي بلجيكية سورية. فيما نالت سناء إدريس الفرنسية الجزائرية لقب الوصيفة الأولى لمسابقة جمال العرب أوروبا، وداليدا وهي بلجيكية مغربية بالوصيفة الثانية.