نزهة بحرية لأزيد من 150 مريضا بالسرطان في العاصمة

نظّمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أمس، نزهة بحرية بساحل الجزائر العاصمة، لفائدة أزيد من 150 مريضا بداء السرطان.

وقالت المكلفة بالاعلام بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حنان هاني. أهمية تنظيم هذه الخرجة البحرية، المنظمة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية “الفجر” لداء السرطان. مكتب ولاية تيزي وزو و ذلك لفائدة مصابي السرطان بينهم أطفال.

وأضافت أنّ هذه النزهة رمت إلى المساهمة في التخفيف من المعاناة النفسية لهؤلاء المصابين. ومساعدتهم في الاستجابة للعلاج الذي يتلقونه. مشيرة إلى هذه الخرجة البحرية تندرج في إطار النشاطات المسطرة من طرف مؤسستها لاسيما خلال موسم الاصطياف الجاري. مشيرة إلى أنّ مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز روابط المحبة والتآزر والتضامن مع مختلف الفئات لاسيما المحتاجين وكذا المرضى.

من جانبها، أكدت رئيس مكتب جمعية “الفجر” لولاية تيزي وزو، صبيحة غزراوي علوش. أهمية تنظيم هذه النزهة لفائدة المرضى المصابين بداء السرطان بغية زرع الأمل في نفوسهم ومنحهم فرصة للترفيه ونسيان عناء العلاج الذين يخضعون له.