نزوح حوالي مليوني مواطن في لبنان

إضطر حوالي مليوني مواطن لبناني، إلى النزوح، جراء العدوان الصهيوني المستمر على لبنان منذ أسبوع والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، في تصريحات صحفية، إن نحو مليوني لبناني نزحوا بسبب الهجمات الصهيونية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الجاري. بينهم مئات الآلاف نزحوا منذ أول أمس فقط.

كما أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس السبت، أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخليا في لبنان. جراء الهجمات الصهيونية.

وكشف غراندي في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن أكثر من 50 ألف لبناني وسوري في لبنان. عبروا إلى سوريا هربا من الغارات الجوية الصهيونية.

ويتعرض لبنان لاعتداءات صهيونية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق. لا سيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان يوم أمس فقط 33 قتيلا و195 جريحا.

وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بلغت 1640 قتيلا و8408 جرحى.

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال في البلاد، نجيب ميقاتي، أمس السبت، أن الخطر يهدد وطنه.

وأضاف: “نطالب بوقف النار وتطبيق القرار 1701″، وذلك فيما تواصل إسرائيل شن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة.