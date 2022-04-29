نزيل بسجن الحراش يفوز بمسابقة القرآن الكريم

نظمت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية و الأوقاف إحتفالية بمناسبة ليلة القدر. لفائدة المحبوسين بالمؤسسة العقابية القليعة.

كما تم تنظيم مسابقة وطنية في حفظ وترتيل القرآن الكريم لفائدة المحبوسين على مستوى كل المؤسسات العقابية. حيث تم ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي من طرف لجنة تقييم برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم.

وتأهل منهم 12 محبوس إلى التصفيات النهائية، حيث توج نزيل المؤسسة العقابية الحراش فارسا في نهائيات المسابقة بالمرتبة الأولى. فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب نزيل من المؤسسة العقابية القليعة والمرتبة الثالثة لنزيل من المؤسسة العقابية ببوسعادة.

كما تم تنظيم إحتفالات ونشاطات دينية وثقافية متنوعة الهدف منها تقوية القدرات العلمية والفكرية للمحبوسين.

وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادات للمحبوسين تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

هذا وقد صرح المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين أسعيد زرب. أن المسابقة بدأت التصفيات الأولية لها خلال شهر شعبان على مستوى كل المؤسسات العقابية.

وشارك فيها حوالي أكثر من 5 آلاف محبوس، وتم ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي من طرف لجنة تقييم محلية برئاسة أئمة. ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين بالمؤسسات العقابية، حيث تأهل 12 محبوسا إلى منهم التصفيات النهائية.

وأضاف أيضا انه بلغ عدد المؤطرين الدينيين المنتدبين من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمؤسسات العقابية. إلى غاية شهر مارس من هذه السنة 534 مؤطر ديني منهم 294 إمام، 174 معلم قرآن، 66 مرشدة دينية.

كما شكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أسعيد زرب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ومديريات الشؤون الدينية عامة والأئمة ومعلمي القرآن الكريم والمرشدات. على إشرافهم ومرافقهم للمؤسسات العقابية والمحبوسين متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

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