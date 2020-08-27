نزيه برمضان: رئيس الجمهورية أكد وألح على السلطات الولائية لتقديم كل التسهيلات والدعم للجمعيات

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أن الديمقراطية التشاركية تتجسد بالتشاور وإشراك فعاليات المجتمع المدني.

وأوضح برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية ولجان الأحياء اليوم الخميس بتلمسان أن الديمقراطية التشاركية ليست شعار وسيتم تفعيلها بهدف تمكين المواطن من إبداء رأيه وتحديد أولويات احتياجاته اليومية بطريقة منظمة عن طريق توسط الجمعيات ما بينه وبين السلطات الولائية.

وأضاف في هذا الصدد أن” الديمقراطية التشاركية تبنى بالتشاور من خلال مقترحات المجتمع المدني التي تصب في الرؤيا المستقبلية لبناء واستقامة الدولة وتقديم اقتراحات وحلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن”.

وأردف قائلا أن” الإرادة السياسية قوية لإشراك فعاليات المجتمع المدني وليس خلال المناسبات فقط،” مشيرا إلى أنه “يجب تطوير وتأهيل وتكوين المجتمع المدني لتمكينه من أداء مهامه بشكل جيد في نقل كل انشغالات المواطن المتعلقة بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي له”.

وأبرز برمضان أن “الارتقاء بالعمل الجمعوي هو ارتقاء بالجمعيات إلى فكر مؤسساتي يمكنها من إنجاز مشاريع وأن تتصف بالعلاقة الإيجابية والدائمة مع الدولة تتقاطع أهدافهما في الأخير إلى خدمة المواطن،” مبرزا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد وألح على السلطات الولائية لتقديم كل التسهيلات و الدعم للجمعيات .

وأشاد برمضان من جهة أخرى بالدور الهام للحركة الجمعوية بالولاية فيمجابهة جائحة كورونا بفضل تجند أبناء الحركة الجمعوية ووعيهم بشكل عفوي وتطوعي ووقوفهم مع مؤسسات الدولة خاصة في مجال التحسيس و التعقيم و صنع الكمامات.