نزيه برمضان: سنة 2021 ستكون محطة للإنجازات.. والمجتمع المدني شريك أساسي لمؤسسات الدولة

قال نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية، إن سنة 2021 ستكون محطة حافلة بالإنجازات على كل المستويات.

وأضاف برمضان، أن تحقيق المسعى الذي سطره رئيس الجمهورية يتطلب إستقرارا ومرافقة من طرف كل الفاعلين خاصة المجتمع المدني.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري، أكد برمضان، أن الجزائر فتحت ورشات إصلاح بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب.

و قال نزيه برمضان، إن سنة 2020 كانت صعبة على الجزائر وكل دول العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكشف في ذات السياق، أنه بفضل تدابير وقرارات رئيس الجمهورية تحققت عدة مكاسب بجميع القطاعات انعكست بشكل إيجابي على يوميات الجزائريين“.

وأكد برمضان على القفزة النوعية في تنمية مناطق الظل من خلال تزويدها بالماء، الكهرباء والغاز تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن سنة 2021 ستكون فرصة لتحقيق تنمية شاملة وإقلاع إقتصادي حقيقي في كل القطاعات.

خاصة من خلال التركيز أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يسيرها الشباب الجزائري الذي يحظى بدعم الدولة “.

وأشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي سينبثق عن انتخابات تشريعية شفافة سيمثل فعلا الإرادة الشعبية وسيمارس دوره كهيئة رقابية لأداء الحكومة.