نزيه برمضان: على مؤسسات الدولة العمل مع المجتمع المدني لخدمة المواطن

أكد نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية، إن المجتمع المدني واعي بالدور الذي أولاه له رئيس الجمهورية.

وشدد برمضان، خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة اليوم الإثنين، على ضرورة إطلاق الإقلاع الإقتصادي.

كما دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وعملهم معا، لأن هدفهم واحد وهو خدمة المواطن.

وأكد برمضان، إن المرافق والهيئات الجديدة جاءت لرفع قدرات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، كشف مستشار رئيس الجمهورية، إنه سيقوم بعقد لقاءات استشارية مع المجتمع المدني في الولايات الجديدة.

كما أكد برمضان، على ضرورة الرقي بالمجتمع المدني، عن طريق عقد لقاءات ودورات تكوينية، ليقوم بإنجاز المشاريع ويصبح شريكا في التنمية الاقتصادية وخلق الثورة.

وفي إجابته على سؤال يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، أكد برمضان إن دور المرصد هو المرافقة الحقيقية لفعاليات المجتمع المدني.