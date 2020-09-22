نزيه برمضان من إيليزي: رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لفعاليات المجتمع المدني

أشرف مساء اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية، على لقاء تشاوري مع فعاليات ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بإيليزي.

اللقاء حضره والي الولاية مصطفى آغامير ورئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات العسكرية، و الأمنية ،وأعضاء ممثلي الجمعيات، المجتمع المدني و الأسرة الإعلامية،

حيث صرح نزيه برمضان خلال هذا اللقاء التشاوري أن الهدف هو تأطير و مرافقة الحركة الجمعوية قصد الخروج ببرنامج عمل حقيقي يطبق من خلاله الديمقراطية التشاركية.

ودعى مستشار رئيس الجمهورية كل الجمعيات إلى تقديم اقتراحاتها لتطوير وتفعيل النشاط الجمعوي.

وقال أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لفعاليات المجتمع المدني و الجمعيات للمساهمة في اقتراح المشاريع التنموية المستقبلية التي يطمح إليها المواطن و إشراك المجتمع المدني في مختلف المجالات.

كما ألقى الوالي في كلمته الترحيبية بالمناسبة أكد من خلالها أن اهتمام رئيس الجمهورية بالجمعيات و المجتمع المدني هو رسالة للحركة الجمعوية وتثمينا لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة، الذي اتضح جليا خلال تجند جميع الناشطين لمواجهة تفشي جائحة كورونا مع ضرورة المشاركة في إثراء مقترحات العمل الجمعوي في المجال التنظيمي والقانوني، بعدها فُتح باب النقاش وطرح الإقتراحات و الإنشغالات من طرف رؤساء بعض الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني من مختلف بلديات الولاية ايليزي ، تلخصت حول طرق و سبل تفعيل آليات الحركة الجمعوية و إشراك حقيقي للجمعيات في التنمية المحلية كما صرح مستشار رئيس الجمهورية على توفير منصة رقمية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمقترحات بين الجمعيات على المستوى الوطنى وحتى على مستوى الجالية بالخارج.