نزيه برمضان يدعو إلى المساهمة في تنمية الولايات الجديدة

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية، نزيه برمضان، الشباب في الولايات الجديدة، للمساهمة في تنميتها.

وأورد برمضان: “الآن على شباب المنطقة أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة ويتحدوا لمجابهة التحديات الموجودة”.

ودعا ذات المسؤول، شباب المنطقة، إلى وضع برامج تساعد على تنمية المنطقة جنبا إلى جنب ومؤسسات الدولة.

وثمن برمضان المبادرات التي يقدمها ممثلو المجتمع المدني في هذه المناطق، خلال حلوله ضيفا على إذاعة تمنراست.

وأكد ذات المسؤول، إن هذه المبادرات، هي أحد محركات التنمية المحلية التي سيعتمد عليها بعد التقسيم الإداري الجديد.

وأشار نزيه برمضان إلى أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بترقية عشر مقاطعات إدارية إلى ولايات، يندرج ضمن التجسيد الميداني لتعهداته.