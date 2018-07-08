نساء “إيباكاران” بتيزي وزو يقتحمن عالم “ثاجماعث” و يؤسّسن لجنة خاصّة بهنّ

لأوّل مرّة منذ ظهور لجان القرى و أعيانها بمنطقة القبائل الكبري تظهر لجنة قرية خاصة بالنسوة.

اللجنة ظهرت في “إيباكاران” عرش بوزڨان بعد أن قرّرن تأسيسها لمشاركة الرجال في تسيير شؤون القرية.

والمساهمة في إتخاذ القرارت المتعلّقة بها ، حيث يجتمعن نهاية كلّ أسبوع فيما بينهن بـ “ثاجماعث القرية”.

لطرح أفكارهن للوصول إلى اتفاق مرضي ثم يوزّعن الأدوار فيما بينهن خاصة في حملات التنظيف الأسبوعية.

و كلّ الأشغال التي تعود بالمصلحة العامّة للقرية ثم تقوم رئيسة اللجنة حبيش مسعد التي تطوعت لتنظيم النسوة.

و تأطيرها بنقل القرار المتخذ إلى الرّجال.

للتنسيق معهم والعمل به بكلّ حذافيره و قد لاقت هذه الخطوة الكبيرة و الجديدة بقرى القبائل تشحيعا كبيرا من طرفهم.

و من طرف كل السكان الذين شجعوهن ورحّبوا كثيرا بفكرة أن تمنح لهنّ فرصة للمشاركة في القرارات.

و تقديم أفكار جديدة تخدم القرية و هذا كنوع من الإعتراف بالجميل لكل ما قدمنه لهذه القرية اثناء التحضيرات.

للمشاركة بمسابقة أنظف قرية والفضل الكبير يعود لهنّ في حصولها علي المرتبة الثالثة.

أكيد عندما تتوغّل في أعماق قرى تيزي وزو تصيبك الدهشة وتثير فيك الإعجاب لما تحقّه في كلّ مرة من خطوات نحو الأمام و نحو التحضّر.

والسماح للمرأة تسيير شؤونها و منحها حرية في طرح أفكارها واقترحاتها ما هو إلا دليل حي علي صنعها الإنفراد والتميز.