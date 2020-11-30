نساء بالبيت ماكثات بالستر راغبات

لمن يبحث عن الهمة واللباقة اختر ابنة عنابة.. أعدك بالسعادة وحياة كلها احترام ومودة

امرأة من ولاية عنابة، سيدة بشوشة وروحها طيبة، كلامها مسك وعنبر الاحترام منه هو المقصود، تبلغ من العمر 48 سنة،عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة بالبيت وسيدة فيه من الطراز الرفيع، تمارس حرفة الخياطة في المنزل ومتألقة جدا في هذا المجال، حباها الله بحسن يسر الناظرين زادها رصانة وأخلاق ودين.

تتمنى أن تبني أسرة وتكون ملكة في عقر دارها وتجعلها بإذن الله جنة توفير الراحة فيها لمن يكمل معها نصف الدين، تريده من شرق البلاد، سنه أقل من 60 سنة، أرمل أو ومطلق بأولاد عامل مستقر حبذا سكن.

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الرقم السري: 133573

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وهرانية جميلة الروح معها تهنأ وتلقى السرور.. أريد زوجا شهما يقصد بيتي خاطبا

إلى غرب البلاد الآن وبالتحديد من ولاية وهران، نقترح عليكم عرضا لسيدة تأسر القلوب وتسر الأنظار، صاحبة أخلاق رفيعة، حنونة وقلبها لا يحمل إلا الخير، تبلغ من العمر 42 سنة، ماكثة باليت، عازبة لم يسبق لها الزواج، صانعة حلويات ماهرة، لديها ملامح جميلة وجمال المرأة العربية صاحبة عيون سوداء، متوسطة القامة، متدينة وملتزمة.

ترجو الحلال وزوجا يكون لها وفيا على الدوام، رجل دو دين وأخلاق، لا يهم ولايته بقدر ما ترجوا نيته وصدقة، سنه أقل من 55 عام، لا يهم إن أرمل أو مطلق، عامل مستقر، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133574

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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بليدية تغدو معها الحياة وردية.. هل من شهم أقاسمه حياتي وأبني إلى جانبه أسرتي

لأن الدنيا متاع وخير متاعها امرأة صالحة، قطفنا لكم زهرة من مدينة الورود نقدمها لكم ونتمنى لكم بجانبها التوفيق والسرور، فيا معشر الرجال أنت الذي تريد الحلال، وترغب في إتمام نصف الدين على سنة الله نبيه خير المرسلين، لا تفوتوا هذا العرض لشابة متيزة بخصالها الطيبة والبساطة في شؤون حياتها.

ابنه البليدة تبلغ من العمر 35 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، ترغب في أن يكون لها أسرة على أعمدة المودة والرحمة، إلى جانب رجل من العاصمة والبليدة أو إحدى الولايات المجاورة لهما، سنه لا يتعدى 50 سنة، تقبله أرمل أو مطلق أو أعزب، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص، عامل مستقر.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133575

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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حسنة الأخلاق تعدك بالحسب.. ونسب.. ودين.. تجدهم لدى ابنه جيجل فهل من مجيب؟

من ولاية جيجل، اتصلت بنا شابة يافعة بنت أصول طيبة، محترمة ذات خصال طيبة، زادها الله فوق ذلك الحياء والكثير من الحشمة، تبلغ من العمر 45 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة بالبيت ومدبرة من الطراز الرفيع لشؤونه، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة ومعتدلة القوام.

تريد زوجا يحترمها ويقدر ذاتها، تسهر على شؤونه وتحفظ شرفه، زوجا تفضله من إحدى ولايات الشرق، سنه أقل من 55 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق بطفلين، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133576

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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