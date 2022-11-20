قناة النهار نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 14:34 شغل شارك غرِّد أرسل 63 0 نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ybc1b اقرأ أيضا يحيى طبيش: المتنمرين هم شرّ خلق الله قناة النهار 17 نوفمبر في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر والي وهران يُمهل مقاول 6 أشهر لإنهاء مشروع المسبح شبه الأولمبي بالكرمة قناة النهار 08 نوفمبر طالع هابط: شاهد خرجات والي ولاية تيارت وكيف يتعامل مع المتلاعبين ولي ما يخافوش ربي قناة النهار 06 نوفمبر كلمة ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الافريقي في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر ..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: النوي يفضح السلطات المحلية لتيارت ويكشف كيف يتحايل عليه المسؤولون بالدلائل قناة النهار 03 نوفمبر صريح جدا: هذه هي النصيحة التي يعطيها الجزائري للأصغر منه سناً .. قناة النهار 10 نوفمبر قصة عازفة فقيرة مع أحد أثرياء إيطاليا قناة النهار 12 نوفمبر