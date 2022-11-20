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قناة النهار

نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن

بقلم قناة النهار
نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن
شغل
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نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن

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