نساء ترغبن في الستر تحت سقف المودة والرحمة

الرقم السري :

136918

جميلة الجوهر والمظهر تعدك بالإخلاص طول العمر

نبدأ باسم الله متوكلين على الله، في ركننا هذا لنساء ترغبن في الستر تحت سقف المودة والرحمة. وكل أملنا أن تعثر كل واحدة منهن على ضالتها وتهنأ في حياتها. لنقدم لكم أول عرضا معنا لشابة جميلة من ولاية تبسة، تبلغ من العمر 39 سنة، متميزة على كل الأصعدة. بالرغم من الانكسار الذي المّ بها إلا أن ذلك يجعلها تعلن الاستسلام وترفع الراية، مرت بتجربة زواج فاشلة. لكن هذا لم يمنعها من الرقي في حياتها، واستغلال كل فرصها، بعد الطلاق أعادت وزاولت دراستها، ونلت الشهادة العليا.

ترغب في الاقتران برجل جاد في طلبه، تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا. تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136919

صافية القلب والسريرة أعد أن أمنحك حياة كريمة

بقلب مفعم بالخير، أتمنى المشاركة معكم وكلي ثقة بأن الله سيسوق لنا من الأقدار ألطفها وأجملها. متمنية أن أجد زوجا صادق الذي يهديني الود وأكون له بدوري السند.

أنا شابة من مدينة الورود البلدية، أبلغ من العمر 35 عاما، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة، بشهادة كل من حولي طيبة الخصال، وأخلاقي فوق كل اعتبار.

أريد أن تكون لي فرصة طيبة من خلال هذه الصفحة الغراء. لأتعرف بإذن الله على رجل حياتي الذي أحيى إلى جانبه تحت سقف بيته الهناء وراحة البال. رجل أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، أريده أعزبا. كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطي الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكو ن لديه مسكن.

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