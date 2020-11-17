نساء ترغبن في الستر والهناء

ما يشعر المرأة بالأمان،هو الستر وقلب يخفف عنها الأحزان،لا أنكر نعم الله عليّ،لكن طالت بي الوحدة ولابد لي من ونيس.

أنا امرأة من ولاية باتنة، عازبة، أبلغ من العمر 48 سنة، ماكثة بالبيت مقبولة الشكل خمرية البشرة ومتوسطة القامة.

لديها شهادة في الطرز ومتمكنة في هذا المجال، ضف إلى ذلك سيدة بيت ممتازة، مقبولة الشكل ومعتدلة القوام.

أتمنى الارتباط في قريب الآجال، إلى جانب زوج متفهم تتحقق معه الآمال، أفضله من الشرق أو الوسط البلاد.

سنه من 50 إلى 60 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق عامل مستقر ويكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري:133489

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من يسكن إليّ وأسكن إليه..وعلى المودة والرحمة نبني البيت

من الشرق إلى وسط البلاد بالتحديد البليدة مدينة الورود، توسمت خيرا في هذا المنبر وتريد أن تناشد رفيق العمر.

سيدة تبلغ من العمر 47 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة، متوسطة القامة ، تبدو أقل بكثير من سنها.

مدبرة جيدة لأمور البيت وتحسن كل ما له علاقة بالطبخ وحسن التدبير وحسن المعاملة.

تريد أن يكون من سيكون لها سندا وداعما تكون شريكة حياته وتصون وده وشرفه، رجل لا يتجاوز عمره 68 سنة.

من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وكل ما تريده أن يكون له سكن خاص وعمل مستقر.

الرقم السري: 133490

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لمن يبحث عن علاقة أبدية تجدها مع هذه القبائلية

ما أجمل أن يكون مطلب الإنسان من الدنيا سوى السكينة والاطمئنان، فأنا سيدة متماسكة ومسؤولة.

صقلتني الحياة وعصرتني تجاربها القاسية من العبر والدروس،خاصة تجربة الطلاق التي كشفت لي حقيقة الكثيرين من حولي.

لكنهم لم ينقصوا أبدا من همتي، بل زادتني أملا وثقة أن الأرزاق بيد ربي.

وهذا ما جعلني أتصل وأطلب منكم عرض طلبي متوكلة على الله في العثور على نصيبي.

أنا سيدة من العاصمة ذات أصول قبائلية، في العقد الرابع من عمري، مطلقة بطفل تحت رعايتي.

حرفية اكسب قوتي وقوت ابني بالحلال، جميلة الشكل بيضاء البشرة وطويلة القامة.

أود أن أجد لنفسي رجلا شهما، ينسيني مرارة الأيام ويدفع بنجاحي إلى الأمام، أريده من إحدى ولايات الوسط للبلاد.

سنه لا يتجاوز 60 عام، اقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، يكون لديه مسكن ومصدر رزق ثابت.

الرقم السري: 133491

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