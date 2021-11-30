نساء على قيد الأمل.. تناشدن الحلال

قد تبلغ الأنثى من العمر ما تبلغ، لكن يبقى أمل جميل ينبض بداخلها يجعلها تشع حيوية وشغفا. بسبب تمسكها بالأمل الذي يبقيها على قيد الحياة ويدفعها دوما للتألق ويبقيها في أوج العطاء. فتغدو الحياة إلى جانبهن أكثر روعة وهدوء، واليوم عروضا مميزة لنساء متشبثات بالأمل، فمن يكون لهن خير ونيس في الحياة.؟

الرقم السري :

136037

أين أنت يا صاحب الحظ الجميل

نبدأ عروضنا من العاصمة، ونعرفكم على امرأة قمة في التميز، تميزها أخلاقها وعفتها، وحكمتها في الحياة. تبلغ من العمر 52 سنة، ماكثة بالبيت، ومدبرة رائعة لشؤونه، عازبة لم يسبق لها الزواج، محجبة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى الاقتران على سنة خير الأنام، وبناء أسرة يسودها الود والاحترام، إلى جانب رجل يعاملها بالمعروف. تريده من العاصمة، والولايات المجاورة لها، سنه لا يتجاوز 60 سنة، يكون عامل مستقر أو لده مصدر رزق ثابت. وسكن خاص، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136038

سيدة فوق العادة تمنحك ودا وحبا وسعادة

حقيقة العمر مجرد أرقام، لا علاقة له بالقلب وشغفه في الحياة. وهذا ما لمسناه في مكالمة ربطتنا بسيدة من ولاية أم البواقي، بالرغم من أنها عانقت الـ 50 عاما. إلا أنها لا تزال تشع تفاؤلا وأملا في الحياة، عانت من خيبات قاسية لكنها لم تعلن لها الاستسلام. وهاهي اليوم بإيمان أن الأرزاق بيد الله، تريد من جديد الاستقرار، هي مطلقة بدون أولاد، حسنة الخُلق والأخلاق. والكل يشهد لها بالعفة والحياء، ماكثة بالبيت، وسيدة فيه من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى أن تعثر على النصيب الطيب، ورفيقا حنونا تكمل إلى جانبه المشوار. رجلا محترما يكون من أي ولاية من الوطن، سنه ما بين 50 و60 سنة، لديه مصدر رزق ثابت. وسكن خاص، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136039

عودة مرة أخرى إلى العاصمة، نعرفكم منها على امرأة طيبة، امرأة على قيد الأحلام والأمل الجميل. بشاشتها نابعة من طيبة قلبها، فلا ترى على محياها سوى الابتسامة الراقية، هي سيدة تبلغ من العمر 46 سنة. حرفية ممتازة وصاحبة ذوق رفيع في مجال صناعة الحلويات. عازبة لم يسبق لها الزواج، متوسطة القامة وحسنة الشكل.

تطلب الحلال، وزوجا يحتوي قلبها حيا وحنان، تريده من العاصمة وما جاورها. سنه أقل من 55 سنة، تقبله أرمل أو مطلق، موظف مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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