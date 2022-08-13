نساء غايتهن الستر والهناء

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ذات مبادئ وأخلاق تريد أن تكون لها السباق.

عملت على التواصل مع القائمات على مركز الأثير وكلي يقين من إحترافية ورقي على ركن أدم وحواء، وقد إرتأيت أن أضع بين يديهن إعلانا يمكنني من أن أحقق مأربي المتمثل في الزواج على سنة الله ورسوله، فأنا والحمد لا ينقصني سوى زوج صالح أأتمنه على قلبي وكل حياتي.

نساء غايتهن الستر والهناء

فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة عاصمية في العقد الرابع من عمري، موظفة مستقرة، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، محترمة وبشوشة. أتمنى أن أجتمع في الحلال وعلى حسب ما تقتضيه الأصول تحت سقف المودة والرحمة، إلى جانب رجل صادق يكون من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين 43 و50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، كما أشترط أن يكون له سكن مستقل ومصدر رزق ثابث.

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سطايفية طيبة ستحيا معها الحب والمودّة

رفيق عمر تسعدني الحياة معه

أفرط علي أهلي بالدلال وفي المقابل لقنوني مبادئ المسؤولية الحقة. المخولة لأي أنثى يجب أن تكون في المستقبل زوجة وأما، وقد سعدت لما أحاكني به أهلي من تربية حسنة وأخلاق جعلتني بدون مبالغة أحظى بحب وإحترام الجميع. ومن هذا الباب أريد أن أحظى بزوج طيب صادق يشدّ أزري.وحتى أعرفكم بنفسي فأنا شابة من ولاية سطيف، في ربيعي الأربعين، عازبة لم يسبق لي الزواج، حرفية وبنت أصول، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

نساء غايتهن الستر والهناء

أحلم بالاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل يؤمن بي ويمنحني دفعا في الحياة، رجل يقدر المرأة يتخذني زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة، أريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق او أعزب، شرطي أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.