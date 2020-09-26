نساء غايتهن الستر والهناء

عفيفة لا تغريها الحياة.. تمدّ يدها لمن يعدها بالحلال

من شرق البلاد، اخترنا لكم عرضا لواحدة من خيرة النساء، حسنة الأخلاق وطيّبة الأعراق، تبلغ من العمر 39 سنة، ماكثة في البيت ومدبرة رائعة لشؤونه، لا تفارق البسمة وجهها، ولا تسمع منها إلا الطيّب من القول، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، قانعة وتتميز بطباعها الهادئة، عازبة، لم يسبق لها الارتباط.

أملها أن تعثر على زوج صالح ذي همة وأخلاق، يتخذها رفيقة على سنة الله ورسوله الكريم، ترضى بالقليل معه ويرضيها بالمحبة والاحترام، يكون من شرق البلاد، سنه لا يتعدى 55 عاما، عامل مستقر، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، وحبذا لو لديه مسكن خاص.

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إبنة الشرق تعدك بالصدق

صاحبة دين وأخلاق.. فمن يفوز بها رفيقة درب وونيسة حياة؟

نبقى في شرق البلاد، ونعرفكم على إنسانة صافية السريرة راضية بما كتبه الله لها في هذه الحياة، تسعى منذ صغرها للمبادرة بالخير، متقية الله في ذلك راجية منه فقط الجزاء، تعثرت في تجربتها الأولى للزواج، لكنها بقوة الإيمان تمكنت من الوقوف على رجليها آملة أن يبعث الله في حياتها من يحيي فيها الحب والمودة من جديد.

صاحبة العرض تبلغ من العمر 52 سنة، جميلة المظهر ومعتدلة القوام، مطلقة من دون أولاد، تبلغ من العمر 52 سنة، متقاعدة من مؤسسة عمومية وماكثة بفي البيت.

تبحث عن رجل أمين تضع يدها في يده وتحت سقف المودة والرحمة يكمل معها حياته، رجل ترجو فيه الجدية والصدق، تريده من شرق الوطن، سنه حتى 65 عاما، أرمل أو مطلق حتى بأولاد، حبذا لو يكون لديه مسكن وعمل.

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من الوسط تناشد رجلا متقيا

من يكون رحيما معي أهديه قلبي وحياتي

من شرق البلاد إلى وسطها، نعرض عليكم طلبا لسيدة لا تعرف سبيلا لليأس، قوية الشخصية، جميلة الروح، متسامحة وراقية بأخلاقها الرفيعة، تأبى أن تتخلى عن أحلامها وتصر على أن تبحث عمن تكمل إلى جانبه حياتها، قررت اليوم أن تفتح قلبها بيقين من أن الأرزاق بيد المولى، تريد أن تشارك معنا.

فلكل مهتم نقول.. هي سيدة من وسط البلاد، عازبة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 49 سنة، تبدو أقل من سنها بكثير، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت وسيدة من الطراز الرفيع، مصلية وملتزمة وجد محترمة، تريد أن يلاقيها القدر برجل متقٍ يخشى الله يتخذها حليلة كما أمر الله، يكون من وسط البلاد، سنه حتى 60 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، عامل وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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