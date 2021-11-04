نساء متميزات ترغبن في الستر والثبات

كم جميل هو أن تنجح النساء وتتبوأ عن جدارة أحسن وأرفع المناصب، فتجد نفسها تحقق العديد من الأحلام، ليس حلمها فقط بل حلم من ربوها على التقوى والإحسان، لكن الأجمل بالنسبة لكل النساء هو أن تفوز بزوج يكون هو كل الأحلام، تكمل معه نصف الدين وتحقق إلى جانبه الاستقرار وتنعم براحة البال، وهذا تمام ما تصبوا إليه نساء بلغنا من النجاح ما بلغن، يحلم بالعثور على توأم الروح، فمن يفوز بودهن ويطرق أبوابهن.

الرقم اليري :

135829

إن كنت تحلم بالاستقرار لن تجد أفضل من هذا الخيار

بالرغم من أنها مرت بتجربة قاسية، إلا أنها لم تعرف قط طريقا لليأس، واصلت طريقها بخطى ثابتة، وبقيت تحقق التألق والرقي عاليا، هي شابة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، مطلقو أم لبنت، تبلغ من العمر 47 سنة، تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، متوسطة القامة وقد، حباها الله بجمال الروح قبل جمال المظهر، وعلى قدر كبير من المسؤولية والوعي.

تتمنى أن يلاقيها القدر بالنصيب الحلال، الذي يحميها ويقدر قلبها الجميل، رجل تقي ومتدين يخاف الله، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تفضله من إحدى ولايات الغرب فقط، لا يهم إن كانت أرمل أو مطلق حتى بأولاد، شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر وسكن خاص، وله عليها بالوفاء والإخلاص.

الرقم السري :

135830

زوجا يحترمها كل ما تتمنى هذه العاصمية

ما من فتاة إلا وتحمل في أحلامها عيشة هنية إلى جانب زوج يصونها ويحبها، يجعلها تشعر بالأمان والاستقرار، وهذا ببساطة حلم شابة من العاصمة، تبلغ من العمر 39 سنة، إطار في قطاع الصحة، لم يسبق لي الزواج، جميلة الشكل وحنونة، طيبة ومسالمة،

تود من خلال منبر مركز الأثير أن تجد النصيب وتكمل معه الطريق في رحاب الحلال ويرضى المولى القدير، يكون من إحدى ولايات الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 عام، أكثر شيء يهمها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، إنسان تقي يخاف الله، تقبله مطلق أو أرمل حتى باولاد.

الرقم السري :

135831

في وسط الطريق تنتظر الشريك

شابة من ولاية بومرداس، من النساء الأصليات معروفة بسيرتها الحسنة، وخصالها الطيبة، أينما حلّت تحل معها البهجة والسعادة. متفائلة لدرجة أنها لا تطلب من الحياة إلا خيرا، في الـ40 من عمرها. جميلة بشكل خاص يجعلها تسر عين كل من نظر إليها، عزباء لم يسبق لها الزواج.

تتمنى تحصيل الحلال وفي أقرب الآجال، إلى جانب رجل شهم يأتي البيوت من أبوابها ومن أهلها يطلب يدها. رجل صادق ونيته حسنة، يكون من إحدى الولايات القريبة منها، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهم إن كان أعزبا أرمل أو مطلق حتى بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأم. شرطها الوحيد أن يكون موظفا مستقرا، ولا تمانع أن تقيم مع أهله إن لم يتوفر لديه مسكن.

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