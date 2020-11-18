نساء متميزات يرغبن في الستر والثبات

شابة مطيعة وحنونة، أصيلة من عائلة طيّبة، تبلغ من العمر35 سنة، عازبة، لم يسبق لها الزواج تبحث عن الستر والثبات.

ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة لشؤونه، خمرية البشرة وجميلة المظهر والجوهر، تود أن يلاقيها القدر برجل ذي خصال وفضائل طيبة.

تريده أن يكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 عاما.

تقبله أعزب أو أرمل بطفل تتكفل بتربيته وتنال أجره، كما تشترط أن يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري: 133497

******************************

من يفوز ببنت الرجال ويكون لها الستر والأمان؟

من غرب البلاد نحط الرحال بشرقها،ومن الأوراس نعرفكم على نعيمة، حقا إسم على مسمى،أخذت من اسمها معاني النعومة والأخلاق السامية.

سيدة متمسكة بحقها في الحياة وترجو من المولى أن تنال نصيبها من السعادة والهناء.

نعيمة شابة عازبة، لم يسبق لها الارتباط، مضى من عمرها44 سنة،ماكثة في البيت ومدبرة رائعة لشؤونه،مقبولة جدا،طويلة القامة وسمراء البشرة.

تسأل العلي القدير أن يجمعها بمن في النصيب، وأن يحقق حلمها في الاستقرار إلى جانب زوج طيب وأصيل.

يكون على قدر من المسؤولية ويحسن التقدير، تفضله من إحدى ولايات الشرق، سنه لا يتعدى 65 عاما.

لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، يكون لديه مصدر رزق ثابت، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 133498

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر