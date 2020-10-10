نساء متميّزات يرغبن في الستر والحلال

عروس سطايفية لعلاقة مثالية..أعدك بالطاعة والوفاء وصون سمعتك

لمن يبحث عن شريكة مثالية وامرأة لا تمنح حبها إلا لرجل حياتها، لمن يريد امرأة تصون سمعته وتحترم غيابه، ها هي ابن ولاية سطيف تكون له خير ونيس، شابة اتصلت بنا وكل كلمة منها تقول إنها إنسانة طيبة، ليس لها هدف إلا أن تبني أسرة يسودها الود والمحبة.

صاحبة الطلب شابة عازبة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 37 سنة، متحصلة على “ديبلوم” في الإعلام الآلي، ماكثة في البيت ومدبرة رائعة لشؤونه، متوسطة القامة، ميزها الله بجمال يسرّ الناظرين.

تريد الزواج من رجل جاد وصادق، يكون من إحدى ولايات الشرق، خاصة سطيف، باتنة أو برج بوعريريج، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا أو أعزب، تريده عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 50 عاما.

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الرقم السري : 133325

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لمن يريد حياة العزّ والإخلاص.. اختر ابنة بومرداس.أريده طيّب الخصال ليتخذني زوجة في الحلال

أنا شابة من ولاية بومرداس، عازبة، لم يسبق لي الزواج، أحلم مثلي مثل أي فتاة أن يكون لي بيت خاص وزوج متفهم نتقاسم متاع الحياة، يتقدم لي على بساط الحلال، ومن أهلي يطلبني وينتشلني من رتابة الأيام، فأنا شابة في قلبي أمل كبير بأن الغد أفضل ولا بد أن نسعى إليه كما ينصّه الشرع ويرضاه لنا الله، أبلغ من العمر 41 سنة، ماكثة في البيت والكل يشهد لي بحسن تدبيري فيه، أحب أن أكون تقليدية داخل منزلي وأخدم بكل حب أهلي وأفراد عائلتي، مقبولة الشكل، سمراء البشرة، متوسطة القامة.

أتمنى الزواج من رجل محترم يقدر المرأة ويحترم علاقته الشرعية بها، أريده من إحدى ولايات الوسط، سنه بين 41 و55 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133326

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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فتية في العشرين ترعاك برموش العين..من يختارني شريكة عمره أسانده طوال حياته

ما أقسى أن ينكسر المرء في بداية المشوار، لكن تبقى العبرة بالخواتم، ولأن الفجر الجميل لا محالة يأتي ليخبرنا إن بعد ليل طويل لا بد أن تشرق شمس الفرج والفرح إن شاء الله، فإن أي كسر سيكون له جبر، لكن بالصبر وطول البال، هذا هو شعار فتاة في الـ 28 من عمرها، تنحدر من ولاية وهران، مفعمة بالأمل والحب، بالرغم من أن بداية حياتها عرفت مأساة بعدما باتت مطلقة، فتاة على قدر من الجمال والعفّة وحسن الأخلاق، تريد أن تجد من يضمّد لها الجراح حتى ترتاح.

أكثر ما تتمناه أن يكون شريك عمرها ناضجا ومسؤولا، تبدأ معه من جديد وتصل إلى جانبه للبعيد، يكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، ويكون عاملا مستقرا.

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