نساء من الغرب تناشدن رفيق الدرب
لا يأس مادامت الحياة مستمرة، ومن يهب صعود الجبال، يبق أبد الدهر بين الحفر. هذا هو المنطلق الذي خلقنا من خلاله هذا الركن الذي نسعى فيه لمدّ جسور الأمل لمن ترين أن فرصهنّ في الحياة ضئيلة أو منعدمة، نساء خمسينيات من ولايات الغرب نمنحهن فرصة ان تبنين حياتهنّ كما تبتغين وترضين مع رجال لا نشكّ أبدا في نيتهم أو صدقهم.
الرقم السري :
135898
مفعمة بالحنان والحيوية تجعل حياتك روضة أبدية
امرأة من ولاية وهران، تبلغ من العمر 50 عام، تواصلت معنا وتريد أن ترتبط بابن الحلال، هي سيدة في منتهى الاحترام، من النساء اللواتي تتقد حيوية ونشاطا، صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنّ ذلك لم يثنها أن تكون مواكبة لكلّ مستجدات الحياة، جميلة الشكل حلوة المعشر، إنسانة واقعية تقدر الرجل وتقدس الحياة الزوجية.
تتمنى صاحبة الإعلان أن يتحقق حلمها، وتظفر بزوج صالح يعيلها وتعينه، تفضله من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، رجلا لديه عمل مستقر، وحبذا أيضا مسكن خاص، ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، حتى بأولاد.
الرقم السري :
135899
إن كنت تبحث عن الارتباط لن تجد أفضل من صاحبة هذا العرض
نبقى في ولاية وهران، ونعرفكم مرة أخرى على واحدة من بناتها الأصيلات، سيدة من النساء العازبات ولم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 52 عام، محترمة جدا وطيبة، كما هي من الساء جميلات الشكل رفيعة الأخلاق، ماكثة في البيت تحيى بين والديها معززة مكرمة، لا تبتغي سوى الاستقرار وإعمار الدار.
تتمنى صاحبة الطلب أن تكمل مشوار العمر إلى جانب رجل حسن الطباع جميل الأخلاق يكون من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 70 عام، تقبله مطلقا أو أرملا، ولا يهمها سوى أن يكون جادا صادقا في مقصده.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
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الرقم السري:
135795
هل من عروس تتحقق معها الأحلام
شاب طموح مفعم بالحيوية والنشاط، من ولاية تيبازة. يتمنى أن يكمل نصف الدين ويؤسس أسرة على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكن خاص.
يتمنى الارتباط وتكوين عائلة، إلى جانب زوجة حلوة المعشر، تكون من النساء طيبات الأخلاق، يريدها أن تكون من إحدى ولايات الوسط للبلاد، خاصة تيبازة أو البليدة، سنها لا يتعدى 38 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل، وصاحبة أخلاق.
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