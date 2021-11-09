نساء من الغرب تناشدن رفيق الدرب

لا يأس مادامت الحياة مستمرة، ومن يهب صعود الجبال، يبق أبد الدهر بين الحفر. هذا هو المنطلق الذي خلقنا من خلاله هذا الركن الذي نسعى فيه لمدّ جسور الأمل لمن ترين أن فرصهنّ في الحياة ضئيلة أو منعدمة، نساء خمسينيات من ولايات الغرب نمنحهن فرصة ان تبنين حياتهنّ كما تبتغين وترضين مع رجال لا نشكّ أبدا في نيتهم أو صدقهم.

الرقم السري :

135898

مفعمة بالحنان والحيوية تجعل حياتك روضة أبدية

امرأة من ولاية وهران، تبلغ من العمر 50 عام، تواصلت معنا وتريد أن ترتبط بابن الحلال، هي سيدة في منتهى الاحترام، من النساء اللواتي تتقد حيوية ونشاطا، صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنّ ذلك لم يثنها أن تكون مواكبة لكلّ مستجدات الحياة، جميلة الشكل حلوة المعشر، إنسانة واقعية تقدر الرجل وتقدس الحياة الزوجية.

تتمنى صاحبة الإعلان أن يتحقق حلمها، وتظفر بزوج صالح يعيلها وتعينه، تفضله من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، رجلا لديه عمل مستقر، وحبذا أيضا مسكن خاص، ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، حتى بأولاد.

الرقم السري :

135899

إن كنت تبحث عن الارتباط لن تجد أفضل من صاحبة هذا العرض

نبقى في ولاية وهران، ونعرفكم مرة أخرى على واحدة من بناتها الأصيلات، سيدة من النساء العازبات ولم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 52 عام، محترمة جدا وطيبة، كما هي من الساء جميلات الشكل رفيعة الأخلاق، ماكثة في البيت تحيى بين والديها معززة مكرمة، لا تبتغي سوى الاستقرار وإعمار الدار.

تتمنى صاحبة الطلب أن تكمل مشوار العمر إلى جانب رجل حسن الطباع جميل الأخلاق يكون من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 70 عام، تقبله مطلقا أو أرملا، ولا يهمها سوى أن يكون جادا صادقا في مقصده.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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