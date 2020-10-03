نساء من الغرب يبحثن عن رفيق الدرب

بنت الأصول تناشد الطيّب الحنون..من يكون قدري أهديه السعادة طول عمري

نستهل هذا الركن بإعلان لشابة كلها أخلاق واحترام، اسم على مسمى، قلبها لا يعرف إلا المحبة، إنها لحنان، شابة في الـ 37 من العمر، تنحدر من ولاية تيارت، جميلة، لم يسبق لها الزواج وهي على قدر كبير من الرفعة، تجيد إدارة أمور البيت، ومؤمنة كبير الإيمان بقوامة الرجل على المرأة، محترمة وجادة وتسعى لتحقيق الحلال مع رجل لا تهمها منطقته، سنه لا يتجاوز 50 عاما، تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل من دون أولاد، ومنتهى أملها أن يكون من ستمضي معه مشوار العمر صادقا محترما، لديه مسكن خاص وعمل مستقر.

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الصدق رأس مالي فمن يدخل السعادة إلى حياتي؟

لمن يبحث عن السلام بنت الغرب تضمن لك الوئام

أنا أمينة من إحدى مناطق الغرب الجزائري، أبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة وأمّ لبنت في رعايتي، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، وقد حباني الله بجمال الروح قبل جمال المظهر، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، وعلى قدر كبير من الوعي والإدراك، صحيح أن الطلاق عصف بحياتي، لكنه لم ينقص قط من عزيمتي ولم يمنعني من المضي قدما في حياتي، بلغت من النجاح ما بلغت وتألقت في مختلف المجالات، وأنا اليوم أقف موقف المصّرة على أن تكون لي فرصة أخرى مع رجل يقدر ما بلغته، ويعي ما أنا فيه من احتياج عاطفي لي ولابنتي.

بصراحة أبتغي أن يكون لي نصيب مع رجل متقٍ ومتدين يخاف الله، سنه لا يتجاوز 60 عاما، من إحدى ولايات الغرب فقط، لا يهم إن كان مطلقا أو أرمل بولد، شرطي فقط أن يكون له عمل مستقر ومسكن خاص، ولي عليه الوفاء والإخلاص.

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فتاة جميلة ستكون لك نِعم الونيسة

أعدك بالوفاء وألّا تعرف معي الشقاء..

دقت أبواب ركننا الأغر، فتاة في الثلاثينات من العمر، تنحدر من إحدى ولايات الغرب، على قدر كبير من الحشمة والوقار، ما إن حدثتنا حتى التمسنا منها سمو الأخلاق ورفعة التربية التي تتسم بها، شابة لم يسبق لها الزواج، جميلة الشكل وطويلة القامة، صحيح أنها ماكثة في البيت، إلا أنها مدبّرة جيّدة لكل أموره.

تريد أن تكون لها فرصة بناء بيت وتحقيق حلم أهلها في أن تزفّ عروسا لبيت زوج صادق صالح، يكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه بين 36 و45 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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