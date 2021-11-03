نساء من شرق البلاد غايتهن الارتباط

جواهر من الشرق يبحثن عن النصيب وهنّ نساء نعتبرهن جواهر، وكيف لا والواحدة منهن ترفع رأس أهلها بسمعتها الطيبة وأيضا حسن معشرها. وفقا لذلك أوكلت كلّ واحدة منهن لنا مهمة أن نكون مذللات لصعوبة العثور على رفيق للدرب. حتى يكون الرجل الذي يحميهنّ ويرعاهن وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالتالي يكون النصيب الذي نتمناه طيبا مباركا وفيه للنساء اللواتي دقّت بابنا وبنية صادقة من نساء شرق جزائنا الحبيبة.

الرقم السري :

135814

مقتنعة بالتعدد ولن تطلب منك سوى الاحترام والود

شابة يافعة من ولاية باتنة، تبلغ من العمر27 سنة، كتب عليها القدر أن تكون من النساء المطلقات بدون أولاد. بالزيادة على خصالها الطيبة، هي جميلة جدا، ماكثة في البيت، طويلة القامة، تعي مسؤولياتها كامرأة وتخاف الله. حرة في نفسها أنها لم توفق في رسم معالم كيانها فقررت أن تتصل بالأثير للعثور على نصفها الثاني.

كما تريد أن تبدأ من جديد مع رجل محترم وصادق يقدّرها، سنه لا يتجاوز 48 سنة. كما تقبله من أي ولاية إدراكا منها أن الاستقرار ليس له عنوان. تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل حتى بأولاد، كما تقبل التعدد بشرط توفير العدل، السكن الخاص.

الرقم السري :

135815

لا تشترط سوى صفاء النية.. وزوجا يكون لها سترا في الدنيا والآخرة

مرة أخرى ومن ولاية باتنة، نعرفكم على شابة محترمة، تبلغ من العمر 45 سنة، جميلة القلب صافية السريرة. طيبة تحب الخير لغيرها وتؤثره على نفسها، ربة بيت ممتازة ولها من حسن التدبير والتفكر الكثير. أحزنتها تجربتها الأولى التي باءت بالفشل، إلا أن رحمة الله كانت أوسع لها من اليأس والقنوط. فها هي اليوم تحاول من جديد واتصلت بنا تبحث لنفسها زوجا يدخلها عالم السعادة من أوسع الأبواب.

بقلب لا يمل إلا الخير، تتمنى صاحبة الإعلان أن يكون لها نصيب طيب مع رجل يكون من إحدى ولايات الشرق. سنه لا يتعدى 65 سنة، تقبله أرملا أو مطلقا بأولاد. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

135816

الصلاح والاستقامة طلبي يا صاحب الهمة والقامة

مهما أحزنتنا الدنيا، ومهما أطفأت في قلوب شموع الدفء والمسرة، علينا دوما مدّ جسور الأمل، فعلى هذا المبدأ أحيا يوميا. حتى بعد طلاقي لازلت على قيد أحلامي بان أرتبط بمن هو أجدر بخلق الفرحة من جديد في قلبي المفعم. فأنا سيدة كان حظي من الدنيا خيبات وألم كبيرين، تجربة قاسية تركت فيّ أثر جسيم. لكنني دوما كنت مكابرة وأتظاهر بالقوة. إلا أنّ قلبي لم يعد يقوى على المزيد من الوحدة، لهذا أريد اليوم أن تكون لي في الحياة فرصة ثانية.

أنا امرأة من ولاية أم البواقي، مضى من عمري 52 سنة، مطلقة بدون أولاد، سيدة بيت، متوسطة القامة ومقبولة الشكل.

أريد أن أجد ضالتي في رجل حنون صادق ومحب. رجل ينتشلني من براثين الخوف والوجل يمحو عليّ آثار الماضي الأليم ويزرع في قلبي السكينة والطمأنينة. لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه مناسب لسني. رجل يرأف لحالي ويجعلني أميرة على عرش قلبه، ولا يهمني وضعه الاجتماعي.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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