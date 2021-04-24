نساء يهاجمن منزل بائعة حلويات بـ “الكريموجان” لسرقة مجوهراتها في تلمسان!

الجناة قمن باستدراج الضحية والزعم بأنهن زبونات

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، تحقيقات معمقة للإيقاع بشبكة أشرار خطيرة يتزعمها العنصر النسوي، والتي يشتبه في كونها مسؤولة على عدة سرقات من داخل المنازل.

كان آخرها تنفيذ عملية سطو مسلحة من داخل منزل امرأة تنشط في تسويق الحلويات المحضّرة داخل البيت، وهذا بنسج “سيناريو” جهنمي لإبعاد الشبهات، حيث اتفقت امرأتان ضمن هذه العصابة مع الضحية على أنواع من الحلويات رجاء تحضريها لهما في منزلها، أين ضربتا موعدا لتسلمها في الصباح الباكر، وأثناء فتح الباب لهما، تفاجأت السيدة بهجوم كاسح عليها، استعملت فيه النصابتان عبوة “كريموجان”، مما تسبب في إغماء الضحية، ووقتها داهمت العصابة النسوية المنزل، قبل أن تغادراه وهما محملتان بالذهب المسروق، وتم لاحقا تحويل الضحية إلى المستشفى متأثرة بمضاعفات حادة ناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وترافقت هذه العملية مع عمليات سطو أخرى استهدفت مبالغ مالية وهواتف نقالة ومركبات، بالموازاة مع عودة ظاهرة رشق السيارات بالحجارة والبيض لإجبار سائقيها على التوقف قصد سلبهم الغنائم الثمينة التي تكون بحوزتهم.