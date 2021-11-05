نساء تناشدن إبن الحلال

تحسّ الواحدة من النساء بالضعف والانكسار، لان الوحدة تعصر قلبها وتجعلها تنظر إلى أحلامها من الزاوية الضيقة. لكن دوما ركن أدم وحواء وبإذن الله يأتي لينفس على النساء، ويضع تحت تصرفهم خدمة هي بصيص أمل للكثيرات منهن. نضع يدنا على أيديهن، ونسعى كلنا متوكلين على الله لإعادة بناء حياة النساء من جديد. إلى جانب من يفتح لهنّ أبواب قلبه قبل بيته، ويحتضن أحلامهن، ويحتوي قلوبهن.

الرقم السري :

135873

من يفوز بقلبها الكبير ويقاسمها حياتها ويحظى بكنز جميل

نبيهة، جميلة ومحترمة بدون مبالغة هذه مواصفات، هي شابة من إحدى ولايات الوسط، في الـ 45 من عمرها. قصدتنا لإيمانها برسالتنا ولعلمها بصدق من يطرق أبوابنا. أعربت عن صدق نيتها في العثور على من يفهمها ويمد لها يده حتى تكون له السند. هي من النساء الماكثات بالبيت، تدير أمور البيت بحنكة وتقدس رسالة المرأة في الحياة الزوجية.

تتمنى الاقتران وأن تزف عروسا لابن الحلال، الذي لا تتمنى منه سوى التقدير والاحترام. تريده أن يكون من وسط البلاد، سنه لا يتجاوز 55 عام، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. يكون موظف مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

135874

متألقة بأخلاقها وجمالها.. فمن يظفر بها

من مدينة الجسور المعلقة، ولاية قسنطينة، خاطبتنا فتاة قطفت من حديقة العمر 36 زهرة. أعربت عن تفاؤلها بهذا الركن، وأبدت رغبتها باغتنا الفرصة لتجد شريك العمر، هي فتاة عزباء لم يسبق لها الارتباط. على قدر من الجمال صاحبة قد ممشوق، ربة بيت ممتازة، وأخلاقها جد عالية.

تتمنى في القريب أن تزف عروسا بالثوب الأبيض مع شهم يؤمن بها وبأخلاقها. رجل صادق من الشرق أو إحدى مناطق الوسط، سنه يكون أقل من 45 سنة، يكون عاملا مستقرا. ولا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

135875

من يجعلني أتنفس الصعداء وأحيا تحت جناحه في هناء

لأن الحياة هي اغتنام للفرص، وجدت أنه من الأجدر لي أن أفكر في المستقبل وأن لا أتقوقع في ذكريات الماضي. فبعد أن عصفت بحياتي خيبة الطلاق، وجدت نفسي أعود إلى نقطة الصفر. انتابني فشل كبير وغلف قلبي اليأس، لكن كلما نظرت إلى عيني ابنتي الوحيدة، أجد أنها تستحق إل أكون قوية لأجلها. وهذا ما جعلني أناشد زوجا يحميني ويسندني أكون له أنا بدوري إن شاء الله المرأة الصالحة.

فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا امرأة من العاصمة، أبلغ من العمر 42 سنة،من النساء المطلقات ولديها بنت كما أسلفت الذكر. جميلة الشكل، طويلة القامة، متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

أرجو أن يجمعني الله بقلب طيب، رجلا صادقا يحتويني ويحتوي إبنتي ويغدق عليها بالحنان والمحبة. أريده من العاصمة أو ضواحيها، سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

الرقم السري :

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جوهرة ثمينة لا تفوت الفرصة للحصول عليها

هي فتا حقا متميزة ومتألقة من ولاية تلمسان، اتصلت بركن الزواج، وأعربت عن كبير تقديرها لمجهوداتنا التي تؤكّد أنها أبدا لن تذهب سدى، صاحبة الطلب تبلغ من العمر 37 سنة، جميلة جدا، وصاحبة خصال رفيعة، ماكثة في البيت وتدير أموره بكل تدبر.

تريد أن يكون لها فرصة مع رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، عامل مستقر، وأكثر ما يهمها أن يكون على قدر من المسؤولية والاحترام.

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