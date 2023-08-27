نساخ: “نقص التحضيرات أثر على مردودنا أمام باندل النيجيري”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع لاعب أولمبي الشلف، شمس الدين نساخ، الإقصاء المبكر لفريقه من كأس الكاف، أمام فريق باندل النيجيري، لنقص التحضيرات.
وصرح نساخ، للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “انطلاقتنا المتأخرة في التحضيرات الصيفية أثر على مردودنا أمام باندل النيجيري”.
كما أضاف: “في لقاء العودة كانت لنا فرصة حسم المباراة في شوطها الأول، لولا الفرص التهديفية الضائعة”.
وتابع شمس الدين نساخ: “حاليا علينا موصالة تحضيراتنا الصيفية بجدية، لتسجيل انطلاقة موفقة في البطولة واعادة الفرحة لأنصارنا”.
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