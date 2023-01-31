نسبة أشغال مطار عين صالح بلغت 62 %.. وتسليمه نهاية أفريل القادم

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية عين صالح، اليوم الثلاثاء، أن نسبة أشغال توسعة وتهيئة انجاز مطار عين صالح بلغت 62 %.

ويأتي هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية برئاسة عمار عولمي بمقر المجلس الشعبي الوطني.

وفي مستهل اللقاء، أوضح عمار عولمي رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يأتي بعد الزيارتين الاستعلاميتين الأخيرتين للمعاينة والوقوف عن أسباب تأخر تسليم مشروع مطار عين صالح.

وفي السياق ذات صلة، حث عولمي على الإسراع في إنجاز هذا المشروع، وذلك للتخفيف من معاناة تنقل المواطنين، خاصة بعد تحويلهم من مطار عين صالح إلى مطار أدرار.

ومن جهته، قدم مدير الأشغال العمومية عرضا وجيزا عن تقدم اشغال توسعة وتهيئة مطار عين صالح، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 62 %.

كما وعد مدير الأشغال العمومية لولاية عين صالح، بتسليم المشروع مع نهاية شهر أفريل 2023.

وللإشارة، كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحويل جميع رحلاتها المبرمجة من مطار عين صالح إلى مطار أدرار، ابتداء من يوم غد 20 سبتمبر 2022.

وجاء هذا القرار جاء تزامنا مع غلق مطار عين صالح ابتداء من يوم غد 20 سبتمبر بسبب انطلاق أشغال الإصلاح والترميم على مستوى مهبط المطار المعني بالغلق.