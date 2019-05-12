نسبة إمتلاء السدود تتجاوز 77 بالمئة

الوطني
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نسبة إمتلاء السدود تتجاوز 77 بالمئة
بقلم حكيم ش

أبرز وزير الموارد المائية علي حمام، اليوم الأحد بغليزان، أن نسبة إمتلاء السدود على المستوى الوطني تتجاوز 77 بالمئة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية إلى الولاية أن “أغلب سدود الوطن ممتلئة مما يجعلها في وضعية مريحة في مجال مخزون المياه”
وأضاف الوزير، أنه “لا يوجد أي عجز، فيما تعلق بمخزون المياه ما دامت أغلب السدود على المستوى الوطني
مملوءة إضافة إلى توفر المياه الجوفية و الأبار وهذا ما سيسمح بقضاء فصل صيف بشكل مريح”.
وأشار حمام إلى أن دائرته الوزارية “قد إتخدت مؤخرا عدة إجراءات من خلال تجنيد مسؤولي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير
و مدراء الموارد المائية بالولايات للسهر على ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف”.


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