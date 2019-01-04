نسبة الأمية بالجزائر تنخفض لأقل من 10 في المئة

كشفت آخر إحصائيات وتقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنّ نسبة الأمية في الجزائر شهدت إنخفاضا ملحوظا.

وأوضح الديوان عبر موقعه الإلكتروني، نشرها عشية الإحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق لـ08 جانفي من كل سنة، أن نسبة الأمية تبلغ 9.44 بالمائة،

و أشار نفس المصدر، أن سعي الجزائر إلى مواصلة محاربة آفة الأمية قصد تمكين جميع المواطنين

من ممارسة حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعمل بالمقاربات الدولية الجديدة لبناء مجتمع أكثر إستدامة.

و اضاف الديوان، إلى أنه تم تسجيل 704 071 4 دارس منذ 2007 موعد إنطلاق تعليم الكبار، معظمهم من الإناث بنسبة 69 .86 بالمائة.

وبلغ عدد المسجلين بمراكز الديوان خلال السنة الدراسية 2017-2018 مجموع 389.422 دارس.