نسبة التضخم السنوي خلال جانفي 2020 تبلغ 1.9 بالمائة
بلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 1.9 بالمائة خلال شهر جانفي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ويمثل تطور أسعار الإستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جانفي 2020متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم إحتسابه من فيفري 2019 إلى جانفي 2020
وبخصوص التغير الشهري لأسعار الإستهلاك التي تعد مؤشرا للسعر خلال شهر جانفي 2020 بشهر ديسمبر 2019 فقد عرف إنخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة
وسجلت أسعار السلع الغذائية إنخفاضا بنسبة 4بالمائة والتي تدخل في التغيرات الشهرية حسب فئة المنتجات.
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