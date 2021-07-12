نسبة التضخم السنوي قدرت بـ3.9 في المائة نهاية ماي 2021

بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 3.9 بالمائة مع نهاية شهر ماي الماضي، حسبما أعلنه الديوان الوطني للإحصائيات

وأوضح الديوان، أن نسبة معدل التضخم السنوي يمثل تطور مؤشر أسعار الإستهلاك في الفترة الممتدة من شهر جوان 2020 إلى ماي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2019 إلى ماي 2020. أما التباين الشهري لأسعار الإستهلاك الذي يمثل تطور مؤشر الأسعار في شهر ماي 2021 مقارنة بشهر أفريل. فأشار إلى تسجيل -0.11 بالمائة. أما من حيث التطور وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية إنخفاضا بنسبة -0.7 بالمائة. وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة وتراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف. لاسيما لحم الدجاج والخضر والبيض .

كما سجلت منتجات أخرى من نفس الصنف ارتفاعا ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة بـ +3 في المائة والبطاطا بـ +35 في المائة. كما شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية إرتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة، ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون +1.2 بالمائة والسكر والمواد السكرية +1.7 بالمائة والخبز والحبوب +0.8 بالمائة في ماي الماضي مقارنة بشهر أفريل 2021.

وقد سجلت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا على التوالي بنسبة 0.2 بالمائة والخدمات +0.6 بالمائة. وبخصوص السلع والخدمات، سجلت أسعار ومجموعة “اللباس و الأحذية” و”الصحة والنظافة الجسدية” ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة لكل مجموعة. وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2021، شهدت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 5.7 بالمائة. ويعود هذا التغير إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف مجموعات المنتجات.

أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا بـ6.8 في المائة، لاسيما المنتجات الفلاحية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعي. وعرفت المنتجات المصنعة والخدمات أيضا نفس الوتيرة بـ+6.3 في المائة و+1.5 في المائة على التوالي.