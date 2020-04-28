نسبة التضخم تبلغ 1.8 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مارس 2020

بلغت نسبة التضخم 1.8 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مارس الفارط وهي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فيفري2020.

وتمثل وتيرة تطور أسعار الإستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم إحتسابه إستنادا لـ 12 شهرا الممتدة من أفريل 2019الى أفريل 2019.

أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بفيفري لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة1.2

و ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب2.5 بالمائة، كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 5.1بالمائة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية

ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع الى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج +2.8 بالمائة و الخضروات +19.2 بالمائة و البطاطا +12.9 بالمائة.

أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية الغذائية، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا +0.1بالمائة خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فيفري .

كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 0.5 بالمائة، فيما عرفت اسعار الخدمات ركودا.

وعرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة فيما سجلت فئة النقل والمواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 0.4بالمائة .