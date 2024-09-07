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نسبة المشاركة في الإنتخابات حتى الساعة العاشرة صباحا

بقلم نادية بن طاهر
نسبة المشاركة في الإنتخابات حتى الساعة العاشرة صباحا
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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صباح اليوم السبت، حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأورد شرفي، في التدخل الصحفي الأول له اليوم، أن عدد المصوتين داخل الوطن، حتى الساعة العاشرة صباحا، بلغ مليون و69 ألف و872 ناخب، ما يمثل نسبة 4.56 بالمائة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن عدد المصوتين خارج الوطن، بلغ حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، 125485 ناخب، أي بنسبة 14.50 بالمائة.

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