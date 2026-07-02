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الوطني

نسبة المشاركة في التشريعيات حتى العاشرة صباحا.. 3.05 ℅ داخل الوطن و8.48 ℅ بالخارج

بقلم أسماء
نسبة المشاركة في التشريعيات حتى العاشرة صباحا.. 3.05 ℅ داخل الوطن و8.48 ℅ بالخارج
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بلغت نسب المشاركة في تشريعيات 2026، حتى الساعة العاشرة صباحا، 3.05 ℅ داخل الوطن و8.48 ℅ بالخارج.

رابط دائم : https://nhar.tv/TdlnA
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