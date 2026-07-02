الوطني نسبة المشاركة في التشريعيات حتى العاشرة صباحا.. 3.05 ℅ داخل الوطن و8.48 ℅ بالخارج بقلم أسماء نشر في 02 جويلية 2026 - 11:42 شارك غرِّد أرسل 321 0 بلغت نسب المشاركة في تشريعيات 2026، حتى الساعة العاشرة صباحا، 3.05 ℅ داخل الوطن و8.48 ℅ بالخارج. رابط دائم : https://nhar.tv/TdlnA اقرأ أيضا وزير البريد يدعو إلى تطوير منظومة الإتصالات الفضائية العربية الوطني 25 جوان سعيود يُشرف على اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الوطني 15 جوان الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الوطني 11 جوان وزير المحروقات يستقبل وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد الوطني 15 جوان وزير المحروقات يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الوطني 21 جوان وزير المجاهدين يزور جميلة بوحيرد ورابح زيراري الوطني 12 جوان معرض الجزائر الدولي.. الرئيس تبون يتابع عرضاً حول تطور النسيج الاقتصادي وتطور الصناعة الوطنية الوطني 22 جوان رزيق يستقبل وفداً عن صندوق النقد الدولي ويشدد "الجزائر تتطلع للتحول إلى قطب إقليمي يربط أوروبا وإفريقيا" الوطني 24 جوان محافظ بنك الجزائر يجتمع بكبار مسؤولي البنوك..وهذا فحوى الاجتماع الوطني 14 جوان تنبيه هام من بريد الجزائر الوطني 27 جوان