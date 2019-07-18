نسبة النجاح في البكالوريا بمدارس أشبال الأمة بلغت 100 بالمائة

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران ، البليدة، هذه السنة نتائج ممتازة في شهادة البكالوريا.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني بيان تعلن فيه تحصل 548 شبلا على هذه الشهادة، بنسبة نجاح 99.46 بالمائة، أين تحصل 117 شبلا على شهادة البكالوريا بدرجة “جيد جدا”، و235 شبلا بدرجة “جيد”، و137 شبلا بدرجة “قريب من الجيد”، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة “مقبول”.

تجدر الاشارة أن شبلات الأمة شاركن لأول مرة في دورة البكالوريا لسنة 2019، بعدد 53 مترشحة، وحققن نسبة نجاح 100 بالمائة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني ان هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الجهود الجبارة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة.

كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

بهذه المناسبة، قدم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.