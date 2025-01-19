نسبة امتلاء السدود تقارب الـ 35 بالمائة على المستوى الوطني

أعلن وزير الري، طه دربال، السبت، أن نسبة امتلاء السدود بلغت نحو 35 بالمائة على المستوى الوطني، و ينتظر أن ترتفع بشكل معتبر بفضل تساقط كميات كبيرة من الأمطار مؤخرا.

وقال دربال في تصريح للصحافة، على هامش ملتقى وطني لإطارات القطاع، نظمته الوزارة لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية. في مجال الري، بأن “نسبة امتلاء السدود بلغت 34.96 بالمائة وطنيا، الى غاية 16 جانفي الجاري. وينتظر أن ترتفع بشكل معتبر نظرا لتساقط كميات كبيرة من الأمطار في الأيام الأخيرة”.

وأشار الوزير الى أن مخطط الوزارة لتزويد المواطنين بمياه الشرب مبني على سيناريو يتوقع عدم تساقط الأمطار بشكل كلي. خلال السنة، أي على أسوأ احتمال ممكن، قصد ضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في كل الظروف وباستعمال كل الوسائل التي وفرتها الدولة.

من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، خلال عرضه لحصيلة قطاع الري لسنة 2024. أن نسبه امتلاء السدود بغرب الوطن ارتفعت بشكل محسوس إلى 43.76 بالمائة في 2024. بعد أن سجلت 17.88 بالمائة فقط خلال العام السابق له، بينما سدود شرق البلاد. سجلت نسبة امتلاء بلغت 53.45 بالمائة في 2024، مقابل 60.12 بالمائة في 2023. اما سدود منطقة وسط البلاد فسجلت استقرارا عند 16.80 بالمائة من الامتلاء. مقارنة بـ 16.96 بالمائة في 2023.

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