نسبة انتقال التلاميذ في الأطوار الثلاث تفوق 90 بالمائة

كشف تقرير أعده عدد من الأساتذة والمفتشين ،أن نسبة انتقال التلاميذ إلى الأقسام الأعلى و صل 90 بالمائة وهذا بعد تطبيق القرار القاضي بالاعتماد على مُعدلات الإنقاذ التي تصل إلى 9 من 20 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي و 4.5 من 20 بالنسبة للطور الابتدائي .

وأكد التقرير أن نسبة الانتقال هذه تعد الأعلى إذ أن اعتماد الانتقال بهذه المعدلات كان بعد إجراء امتحان استدراكي للتلاميذ المعنيين حيث أن الاستدراك كان يشمل من تحصل على معدل اقل من 10 وان نسبة النجاح في الامتحان الاستدراكي كانت منخفضة .

وأشار التقرير إلى انه من واجب وزارة التربية أن تعمل على تقديم دروس الفصل الثالث لكل الأطوار التعليمية لأنها تتضمن مواضيع تمهيدية للقسم الأعلى ،حيث أن التلاميذ الذين انتقلوا خاصة بالمعدلات الدنيا سيجدون صعوبة كبيرة في فهم دروس المستوى الذي انتقلوا إليه .