نسبة تقدم الأشغال بالقطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بلغت 99%

قام والي ولاية العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية قادته إلى القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، لمعاينة وتفقد آخر الرتوشات التي يتم انجازها.

وحسب بيان للولاية، استمع الوالي إلى شروحات وعروض مفصلة قدمها القائمون على المشروع. حيث أكدوا أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 99%.

وأسدى رابحي تعليمات بتنظيف المحيط والعناية بالمساحات المجاورة للقطب الجامعي، والتهيئة الخارجية. إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة قبل استلام المشروع.

يشار أن القطب الجامعيي تضمن 20 ألف مقعد بيداغوجي تنقسم إلى 05 كليات كاملة، بالإضافة إلى 05 ملاحق. تتمثل في عمادة القطب، المكتبة الرئيسية، قاعة المحاضرات الرئيسية، المخابر العلمية. وكذا القرية الجامعية التي تتسع لـِ 1500 مقعد والتي تحتوي على محلات ومطاعم وقاعات للترفيه. كما يتضمن هذا القطب الجامعي 06 إقامات جامعية كاملة بسعة 11 ألف سرير.

جدير بالذكر أن الزيارة تمت بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر، مديرة وكالة التهيئة والتعمير لولاية الجزائر، ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطارات الولاية.

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