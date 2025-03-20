نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد على زروقي. أن نسبة جاهزية الموزعات الآلية عبر الوطن بلغت خلال الشهرين الأخيرين 96 بالمائة.

وأضاف وزير البريد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن نسبة جاهزية الموزعات الآلية قد بلغت 96 بالمائة. وهي القفزة النوعية التي تحققت بفضل جملة من الاجراءات أهمها توفير 357 موزعا آليا من ضمن 600 موزع سيتم وضعها حيز الخدمة مع نهاية العام الجاري.

كما أشار الوزير، إلى أنه من بين الإجراءات الأخرى التي ساهمت في تحقيق ذلك هي سرعة التدخل لإصلاح الأعطاب مع التزويد الدائم للموزعات الآلية بالأوراق النقدية.

وحول سؤال آخر يتعلق بالعلاوات والمنح التي يستفيد منها عمال البريد، أوضح الوزير إلى أنه وبغية تحسين أوضاع عمال القطاع. تم في الآونة الأخيرة تثمين بعض المنح، وإعادة تصنيف 760 مكتبا بريديا عبر الوطن. كما سيتم أيضا خلق أكثر من 498 منصب شغل عبر الوطن في قطاع البريد. وذلك تعزيزا للمورد البشري وتحسينا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما بخصوص مشكل نقص التغطية بشبكات الهاتف النقال ببعض المناطق. ذكّر الوزير بأحكام دفتر الشروط المتعلقة برخص إستغلال شبكتي الجيل الثالث والرابع والتي تلزم المتعاملين بتحقيق المتطلبات الدنيا للتغطية في المناطق ذات 2000 نسمة. مشيرا إلى أن سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية. تقوم بإعذار المتعاملين وإخطارهم بضرورة معالجة النقائص. سيما منها تلك المتعلقة بنقص التغطية عبر الطرق الرئيسية والطريق السيار شرق غرب.

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