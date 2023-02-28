نسبة معتبرة من تشخيص الأمراض تعود إلى المخابر البيولوجية

أكد رئيس جمعية مخابر التحاليل الطبية، الدكتور عبد الرحيم شاشو، على ضرورة إعطاء إختصاص البيولوجيا الطبية حقه. حتى يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجال الصحي والإبتكار التكنولوجي والرقمي. باعتباره شريكا لا بديلا له وحلقة هامة في سلسلة العلاج بالمنظومة الصحية.

وأشار الدكتور شاشو على هامش أشغال الملتقى الرابع للبيولوجيا التطبيقية الذي يهدف لضمان التكوين المتواصل لفائدة البيولوجيين الطبيين بالقطاعين العمومي والخاص. أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء العلمي هو ضمان التكوين المتواصل لفائدة البيولوجيين الطبيين بالقطاعين العمومي والخاص. إلى جانب طلبة الطب والصيدلة وتقنيي مخابر البيولوجيا الطبية”.

كما تشهد البيولوجيا الطبية تطورا متواصلا في مجال الإبتكار التكنولوجي والرقمي مما يعطي للبيولوجيين مكانة شريك البديل له للفرق الطبية. حيت تعود إليه معظم القرارات التي يتم اتخاذها في مجال التشخيص. ومختلف العلاجات التي تعتمد اعتمادا كليا على نتائج البيولوجيا الطبية مما يثبت أهمية ممارسة هذا الإختصاص.

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة اعطاء اختصاص البيولوجيا الطبية حقه حتى يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجال الصحي والابتكار التكنولوجي والرقمي باعتباره شريكا لا بديلا له وحلقة هامة في سلسلة العلاج بالمنظومة الصحية. حيث تعود إليه القرارات الهامة في مجال التشخيص ومختلف العلاجات خاصة. وأن نسبة معتبرة من تشخيص الأمراض يعود إلى المخابر البيولوجية.

وأكد الدكتور شاشو من جانب أخر على ضرورة حرص السلطات العمومية على منح اعتمادات لأهل الاختصاص لضمان نتائج تحاليل جيدة لفائدة المرضى ربحا للوقت ومواصلة العلاج.

وتدخل هذه الجلسات الوطنية في إطار التكوين المتواصل لفائدة البيولوجيين الطبيين بصفة خاصة والأطباء بصفة عامة. كما يعتبر هذا الحدث فرصة ثمينة للتركيز على الدور الهام للبيولوجيا الطبية في مجال التشخيص والعالج ومتابعة المريض وهو الدور الذي تم تأكيده خالل وباء سارس كوف 2.

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